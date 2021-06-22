Сестра Ким Чен Ына заявила, что в США "ошибочные" ожидания

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и высокопоставленный чиновник правящей партии КНДР Ким Е Чжон заявила, что у США неправильные ожидания от КНДР, сообщает Интерфакс.

"Ожидание, которое они выбрали, - ошибочный путь, повергло бы их в еще большее разочарование", - говорится в заявлении Ким Е Чжон.

"Похоже, что США могут интерпретировать ситуацию таким образом, чтобы искать утешение для себя", - добавила она.

Таким образом сестра северокорейского лидера ответила советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану, который в воскресенье заявил, что видит "интересный сигнал" в недавней речи Ким Чен Ына о подготовке как к конфронтации, так и к дипломатии с США.

В данный момент в Сеуле с визитом находится спецпредставитель США по КНДР Сон Ким. На трехсторонней встрече со своими южнокорейскими и японскими коллегами в понедельник он заявил, что Вашингтон рассчитывает на то, что Пхеньян согласится на возобновление двухстороннего диалога.