Кнут без пряника: как украинцев принуждают к вакцинации

Всего в Украине прививку дважды получили лишь 360 452 человека, а один раз – 1,7 млн. Одни не могут, даже если и хотят, поскольку по их месту жительства не открыты пункты вакцинации, а другие отказываются, ссылаясь на недоверие к вакцинам и боязнь побочных эффектов. И если за границей придумывают разные мероприятия, чтобы хоть как-то заинтересовать население в прививке, – например, розыгрыш ценных подарков, то у нас предпочитают метод кнута, сообщает Вести.

Наказания за невакцинацию

Те, кому не надо думать, где взять вакцину, недовольны, что их буквально заставляют сделать прививку.

"Это какой-то абсурд. Теперь полицейским не дают отпуск, если они не прошли вакцинацию. Хотела пойти в отпуск, написала рапорт, так позвонили из кадров и сказали, что не будут подписывать рапорт до тех пор, пока я не сделаю прививку", – возмущается полицейская из Киева Анна Кисель.

Из других регионов – Харькова, Херсона, Николаевской и Днепропетровской областей – полицейские жалуются на то, что не только в отпуск не отпускают, но и приостановили все переводы и назначения на должности тем, кто не сделал прививку. А патрульный из Николаева рассказывает, что у них дали указание – выкинуть сотрудников, которые не вакцинировались, из списков на получение "ковидных".

"Предлагают китайскую вакцину. Можно не вакцинироваться только по медзапрету – тромбозу или аллергии, справку надо взять у терапевта в поликлинике МВД, но терапевты их не выдают, так как им дали указание – не выдавать никаких справок. Замкнутый круг, похожий на эксперимент над людьми. У нас нет никакого выбора, в том числе и вакцин. Как прививать депутатов и "элиту", так для них Pfizer, а как нам – так любой фуфломицин подойдет, да еще и в приказном порядке (китайская вакцина CoronaVac признана ВОЗ, а случаи побочных эффектов практически не фиксируются – прим. ред.). Руководству наплевать на здоровье сотрудников, им лишь бы галочку поставить", – рассказывает полицейский из Харькова Юрий Бойцов.

В полиции повсеместно пугают непривитых сотрудников "особым" отношением к ним. Эдакий моббинг, утверждает сотрудница полиции из Днепра, которая пока оттягивает вакцинацию. Некоторые полицейские уже даже рассматривают вариант, как подать в суд на руководство за то, что не отпускают в отпуск и всячески препятствуют прохождению по службе.

В прошлом сотрудник патрульной полиции, а ныне адвокат Руслан Белицкий считает, что, заставляя прививаться, руководство нарушает не только закрепленные в Конституции права, но и ведомственные приказы и инструкции.

"Насильно прививать сотрудников, тем более если данное действо не закреплено в нормативной базе, – нельзя. При этом они выбрали политику кнута, но могли выбрать и пряника – давать людям после вакцинации дополнительные пару дней выходных или больничных, а не выгонять на службу тут же после прививки", – говорит Руслан Белицкий.

От коровы до миллиона долларов

Собственно, не только в МВД, но и в Вооруженных силах Украины на прививки загоняют под страхом увольнения: нет прививки – нет продления контракта. Хотя именно в ВСУ две смерти военных связывают с индийской вакциной CoviShield. А вот педагогов, которых и так сегодня большой дефицит, пока лишь уговаривают пройти вакцинацию – к запугиванию не перешли, но и выбор не предложили. Поэтому часть педработников, особенно на периферии, или же идут в отказ, или же оттягивают вакцинацию, надеясь, что привезут другой препарат.

"Нам весной предлагали CoviShield, но мы всей школой отказались. Как-то было мало хороших отзывов, наоборот, больше негативных. Сейчас нам предлагают китайскую вакцину, но и о ней мало кто говорит хорошее. Мы тут решили всем коллективом подождать, может быть, скоро нам Pfizer предложат или еще что-то хорошее", – рассказывает учитель физкультуры одной из школ Житомирской области Андрей Валевский.

Показательно, что за рубежом уже давно разрабатывают программу мотивации для прививок. В США, например, каждый штат пытается справиться с проблемой по-своему. Так, в Мэриленде с мая выдают по $100 бюджетникам, которые полностью привились от ковида. В Западной Виргинии сделали примерно так же: там с апреля за прививку от ковида выдают сберегательные облигации на $100. В Нью-Джерси предложили местным жителям "шот и пиво", если они в мае получат первый компонент вакцины. Забрать награду за успешно выполненное задание можно в пивоварнях, принимающих участие в этой акции. А в штате Огайо среди привившихся разыгрывают миллион долларов, и уже есть первый счастливчик. Осталось разыграть еще четыре миллиона, а среди привитых подростков – стипендию на учебу в госуниверситетах штата.

На севере Таиланда местные власти среди привитых горожан будут выбирать счастливчика, которому в награду за его сознательность выдадут корову, а это почти $300. В других провинциях Таиланда стараются не отставать и предлагают свои варианты вознаграждений за вакцинацию, включая раздачу золотых ожерелий, скидочных купонов и денег.

В Польше разыгрывают автомобили и деньги. Так же решили поступить и в Москве. А вот в Германии действуют жестче: перед привившимися открываются двери заведений общепита, салонов красоты, музеев, театров и пр. Остальные внутрь смогут попасть только по предъявлению ПЦР-теста, который надо сдавать, получается, постоянно.

Мотивационные кампании появляются даже на уровне работодателя. Например, "АвтоВАЗ" пообещал работникам завода и "дочек" компании по 1,5 тыс. руб. за вакцинацию от коронавируса. А руководство телеканала RT сулит по 57 500 руб. тем сотрудникам, кто уже привился или сделает прививку до 10 июля. Впрочем, в России сейчас ситуация с коронавирусом – одна из сложнейших в мире.

Что у нас

Как рассказали источники в Минздраве, в Украине также обсуждают, каким образом заманивать людей вакцинироваться.

"План будет озвучен позже, когда вакцина будет доступна во всех регионах всем желающим. Пока в Киеве мы даже наблюдаем огромные очереди, а потому нет смысла объявлять какие-то розыгрыши", – сказали в Минздраве.

Пока же в ведомстве призвали после вакцинации ставить в соцсетях соответствующий статус: мол, это будет стимулировать других.

Но как говорит президент организации "Медицинское право пациентов" Виктор Сердюк, единственным действенным стимулом для того, чтобы украинцы массово пошли вакцинироваться, могут стать деньги, ценные подарки и призы.

"Об этом должен думать Кабмин и предлагать разные варианты, чтобы как можно быстрее и действеннее увеличить коллективный иммунитет. Но и руководителям предприятий и организаций нужно думать, как своих сотрудников мотивировать делать прививки, ведь они тоже заинтересованы в том, чтобы их коллеги работали, а не сидели на больничном неделями или месяцами.