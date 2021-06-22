Количество госпитализированных с кишечной инфекцией на Прикарпатье выросло до 11 человек

Число госпитализированных в ЦРБ в Богородчанском районе (Ивано-Франковская обл.) с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция увеличилось до 11 человек, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС, сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 07:00 22 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предваритель﻿ным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 11 человек, которые 17 июня употребляли пищу в гостиничном комплексе "Дубрава" в с. Диброва Ивано-Франковского района", – говорится в сообщении.

Состояние их здоровья средней степени тяжести. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.