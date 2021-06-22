Киев ограничил въезд грузовиков из-за жары

С 14:00 20 июня въезд большегрузного автотранспорта в Киев ограничен. Это связано с высокой дневной температурой воздуха, которая превышает 28 градусов, сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации (КГГА, сообщает UBR.

Ограничения касаются автомобилей весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Запреты действуют на всех подъездах к столице.

"Оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы осуществляет Патрульная полиция" , – добавили в КГГА.

Напомним, что с 1 июня по всей Украине действуют ограничения на передвижение тяжеловесных грузовиков. За проезд транспортных средств весом более 24 тонные во время жары водителям грозит штраф в сумме 510 грн и перемещение автомобиля на штрафплощадку.

При этом местные власти имеют право устанавливать дополнительные ограничения. Такие "летние" ПДР связаны с возможной деформацией дорожного покрытия из-за высокой температуры.