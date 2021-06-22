В ВОЗ рассказали, эффективны ли вакцины против штамма Delta

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что вакцины остаются эффективным методом противодействия штамму коронавируса Дельта, но только при условии полного завершения курса вакцинации, сообщает Новое время.

По ее словам, этот штамм вызывает "особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру".

Эксперт ВОЗ сообщила, что предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации, однако доказательств того, что новый штамм смертельнее, нет.

Она добавила, что существующие прививки от COVID-19 по-прежнему эффективны и могут защитить и от болезни, хотя не все из них одинаково справляются с ним.