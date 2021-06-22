Израиль примет участие в украино-американских учениях в Черном море

На следующей неделе в Черном море пройдут крупные международные учения военно-морских сил, в которых примут участие 5000 военнослужащих, 32 боевых и вспомогательных корабля и 40 самолетов и вертолетов, сообщает NEWSru.co.il.

В общей сложности в учениях "Морской бриз", которые Украина и США проводят с 1997 года, примут участие военнослужащие 32 стран, включая Израиль, ОАЭ, Тунис, Турцию, Марокко и Пакистан.

Состав сил, которые будут направлены на учения, на данный момент не публикуется. В ходе учений будут отрабатываться военные действия на море и в прибрежных районах, противовоздушная оборона, противолодочная оборона, поисково-спасательные операции.