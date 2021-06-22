На юге Канады в результате торнадо погиб человек

В результате мощного торнадо, который пронесся близ канадского Монреаля, погиб один человек, двое других получили травмы, сообщает Укринформ.

По данным полиции, погибшим оказался 60-летний житель города Маскуче, расположенного в 20 км к северу от Монреаля. Отмечается, что торнадо также повредило в городе около сотни жилых домов и оставило без электроснабжения более 50 тысяч пользователей.

Сейчас в Маскуче разворачивает работу Красный крест.

Отметим, что для этого региона Канады торнадо является аномальным явлением, однако из-за изменения климата в последнее время случаются все чаще.