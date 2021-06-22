Украина получит от США новую партию вакцин против COVID-19

В Белом доме назвали страны, которые в июне получат от США вакцину против COVID-19. В перечне государств есть и Украина, ссылаясь на пресс-службу Белого дома, сообщает Телеграф.

Партия из 55 миллионов доз вакцины, которую США закупят за собственные средства, является уже второй частью программы поставок 80 млн доз вакцин, которые президент США Джо Байден пообещал выделить до конца июня по всему миру, чтобы прекратить пандемию.

"Из этих 80 миллионов доз США разделят 75% через COVAX, а 25% будут направлены на то, чтобы помочь справиться с резкими скачками (заболеваемости коронавирусом – прим. ред.) во всем мире. Наши цели – увеличить глобальный охват вакцинацией от COVID-19, подготовиться к резким скачкам (заболеваемости – прим. ред.) и уделить первоочередное внимание медицинским работникам и другим уязвимым группам населения на основе данных общественного здравоохранения и признанной передовой практики, а также помочь нашим соседям и другим нуждающимся странам", – говорится в сообщении.

Первую партию, которая включала 25 млн доз препарата, распределили раньше, и Украина также получила часть из них.

Также в Белом доме поделились планом распределения оставшихся 55 миллионов доз вакцины.

Примерно 41 миллион будет распределен через COVAX:

Примерно 14 миллионов – Латинской Америке и государствам Карибского бассейна среди которых: Бразилия, Аргентина, Колумбия, Перу, Эквадор, Парагвай, Боливия, Уругвай, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Гаити и другие страны Карибского сообщества (КАРИКОМ), Доминиканская Республика, Панама и Коста-Рика.

Приблизительно 16 миллионов для Азии в следующие страны: Индия, Непал, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, Афганистан, Мальдивы, Бутан, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Малайзия, Лаос, Папуа-Новая Гвинея, Тайвань, Камбоджа и острова Тихого океана.

Приблизительно 10 миллионов для Африки будут переданы странам, которые будут отобраны в координации с Африканским союзом.