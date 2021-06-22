Кличко выбрал необычное место для перезагрузки
Владимир Кличко решил перезагрузиться, и для этого выбрал необычное место – пустыню. Песок, по признанию знаменитого спортсмена, помогает ему сфокусироваться на новых вызовах, сообщает Сегодня.
"Лучшая перезагрузка для меня – это снова четко найти свой фокус, когда у меня есть пространство и покой для мыслей, и я могу побыть наедине с собой. Пустыня предлагает абсолютный покой", – подписал свое фото в окружении необъятных песков 45-летний Кличко-младший
"Владимир смотрит в завтрашний день", – прокомментировал фото спортсмена в дюнах один из его фолловеров
А другой подписчик Кличко-младшего пошутил: "На этом фото не хватает только Шэннона Бриггса, который вырывается из песка и кричит Владимиру: "Давай драться!"
Владимир Кличко vs Шеннон Бриггс / Фото: Getty Images
Напомним, недавно 49-летний Шэннон Бриггс заявил, что станет первым соперником Владимира Кличко после возвращения того в ринг.
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