В столице Кива устроил "антифашистскую акцию" с проклятиями

Скандальный народный депутат фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива возглавил "антифашистскую акцию" у монумента Родина-мать в Киеве, сообщает Деловая столица.

Мероприятие, в котором приняли участие около ста человек, было посвящено 80-летию с начала войны между СССР и нацистской Германией.

Акция началась в 4 часа утра, как напоминание о первых немецких бомбах, упавших в Киеве 22 июня 1941 года.

"80 лет назад в эти минуты над Киевом полетели первые самолеты 4-го воздушного флота Люфтваффе…. Тогда многие еще не верили, что это было начало последовавших 4-х лет ада, когда страна утопала в крови, слезах и ужасе. Наши дети никогда не должны увидеть возрождение фашизма в любом его проявлении. Не позволим отбелить пособников нацизма в нашей стране. Они покрыты позором, проклятиями и горем людей, чьи жизни они искалечили" , — заявил Кива во время своего выступления.

Акцию транслировал телеканал Первый независимый, созданный на основе трех закрытых "телеканалов Медведчука".

"Сегодня в Украине власть заведомо потакает возрождению нацизма, и последние марши пособников и сторонников дивизии СС Галичина — прямое этому подтверждение. Своим движением мы обязаны обратить внимание мировой общественности на то зло, которое сегодня под патронатом власти даёт первые ростки в нашей стране. Наш долг, не дать возможность коричневой чуме вновь распространится по миру" , — высказался Кива.

Во время акции были сожжены несколько флагов с нацистской символикой. Все выступления звучали на русском языке и носили явно пропагандистский характер. В частности, Советский Союз назывался "нашей общей родиной" , а участие СССР во Второй мировой войне (1939-1945 гг.) — Великой отечественной войной.