Укрзализныця запустит региональный поезд Днепр - Авдеевка

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) с 24 июня запускает региональный поезд № 826 Днепр - Авдеевка, благодаря которому жители Донецкой области смогут добираться в Днепр, сообщает УНИАН.

"Продолжаем восстанавливать железнодорожное сообщение между регионами. На этой неделе запускаем региональный поезд Днепр - Авдеевка. Благодаря ему жители Донецкой будут иметь удобное сообщение с Приднепровьем", - цитирует пресс-служба УЗ слова и. о. главы правления компании Ивана Юрика.

Отмечается, что новый поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды. Кроме этого, поезд не будет курсировать 27, 28, 29, 30 и 31 июля этого года в связи с проведением сезонных ремонтных работ на путях.

Согласно сообщению, поезд Днепр - Авдеевка будет отправляться в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23. Обратно поезд № 825 Авдеевка - Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43.

Он будет курсировать через 23 станции, в частности, Покровск, Межевая, Просяная, Чаплино и другие.