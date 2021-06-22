В США торнадо повредил и обесточил более 130 домов (фото)

В пригороде Чикаго (США) пронесся мощный торнадо EF-3, который повредил около 130 домов и лишил электричества примерно 450 потребителей, пишут международные СМИ.

Событие произошло вечером в воскресенье, 20 июня. В итоге 22 дома разрушились настолько, что стали непригодны для проживания.

“Со всеми обломками на улицах это было похоже на взорвавшуюся бомбу”, – признался сотрудник местной пожарно-спасательной службы.

Известно о 8 случаях госпитализации. В данный момент жизням людей ничего не угрожает, однако некоторых из них спасателям пришлось доставать из-под щебня. Смертельных эпизодов не зафиксировано.

Фото: Ryan Cox Puraleski / Facebook

Фото: Paul Valade / Daily Herald via AP