Павел Фукс оспорит санкции СНБО

Бизнесмен Павел Фукс прокомментировал введение санкций Совета нацбезопасности и обороны, назвав их "личной местью" Алексея Данилова. Он намерен защищать свою репутацию в украинских и международных судах, сообщает UBR.

"Это личная месть Данилова. Он, наверное, ввел в заблуждение президента и остальных людей, которые принимали такое решение. От себя я хочу сказать, что я гражданин Украины, который платит налоги, большие налоги, за мои налоги обеспечивается армия, строятся больницы, школы. Безусловно, я буду бороться за свое имя" , – заявил бизнесмен.

Он объяснил "месть" тем, что Данилов якобы близок к бизнесмену Михаилу Бродскому. Последний проиграл Фуксу суд на 300 тыс. грн. о защите чести и достоинства.

Также Фукс заявил, что не имеет отношения к компании "Голден Деррик", которую Данилов обвинил в незаконном получении лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.