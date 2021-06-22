Укрзализныця отчиталась об убытках за квартал

За первый квартал 2021 года акционерное общество "Укрзализныця" отчиталось о чистых убытках на сумму 1,7 миллиарда гривень, сообщает Марлин.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана акционерного общества за 3 месяца 2021 года.

По итогам полного 2020 года "Укрзализныця" отчиталась о 11,9 млрд грн убытков.

За первый квартал УЗ уплатила более 5,7 млрд грн налогов, сборов и платежей в целевые госфонды.

По состоянию на конец марта "Укрзализныця" имеет 41,5 млрд грн долгов перед ЕБРР, "Ощадбанком", "Укргазбанком", "Сбербанком", "Альфа-Банком" и другими.

За отчетный период расходы на оплату труда составили 8,3 млрд грн. За аналогичный период прошлого года затраты на труд были выше, и составили 9,2 млрд грн.

Среднее количество работников в компании за первые три месяца года составляло 243 387 человека, что меньше на 8,6 тыс человек за такой же период прошлого года.

Средняя ежемесячная зарплата одного работника составила 11,2 тыс грн. При этом аналогичная зарплата административного персонала в 9 раз больше – 108,7 тыс грн, а руководителя – в 52 раза больше: 589,7 тыс грн. В прошлом году руководитель УЗ в течение первого квартала ежемесячно получал меньше – в среднем 442 тыс грн в месяц.

Убыточность "Укрзализныци" в первом квартале в отчете объясняется несколькими факторами:

уменьшением объемов перевозок в результате пандемии COVID-19 – фактический пассажирооборот оказался на 5,5% (или на 166 млн пассажирокилометров) меньше планового, а грузовые перевозки оказались меньше на 4,4% (1866 млн тонн/км);