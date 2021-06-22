Возле Днепра устроят ретро-пробег по новому участку "Дороги Единства"

На Днепропетровщине завершили 45-километровый участок "Дороги Единства" – маршрута, который свяжет всю страну с Запада на Восток трассой европейского качества. Завершение работ отпразднуют пробегом ретро-автомобилей, ссылаясь на пресс-службу Укравтодора, сообщает УНИАН.

В забеге примут участие 20 ярких ретро-автомобилей, которые проедут по обновленной автодороге первой категории. Мероприятие состоится 2 июля и будет открытым для всех желающих.

Источник: Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области / Facebook

Участок бывшей трассы М-04, по которому будут двигаться автомобили, много лет находился в неудовлетворительном состоянии. Водители часто были вынуждены передвигаться по обочинам, а ремонтировали трассу по 2-3 км в год.

Ситуация изменилась благодаря программе Владимира Зеленского "Большая стройка". В частности, в рамках президентской программы начали амбициозный проект – создание международной магистрали М-30 Стрый – Изварино общей протяженностью почти 1 400 км, от Львовской до Луганской областей.

Маршрут, получивший название "Дорога Единства", соединил две дороги международного значения: М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и М-04 Знаменка-Луганск-Изварино. Открыть восстановленную дорогу планируют ко Дню независимости.

Недавно координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал, как президент Владимир Зеленский инспектирует создание "Дороги Единства" в Днепропетровской области.