Польша открывает все пункты пропуска на границе с Украиной

С завтрашнего дня, 23 июня, на польско-украинской границе возобновят работу все пункты пропуска, ссылаясь на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, сообщает Лига.net.

Польские пограничники заявили о готовности открыть три автомобильных пункта пропуска:

Зосин-Устилуг;

Долгобичув-Угринов;

Кросценко-Смильница.

КПВВ возобновляют работу с 01:00 (по киевскому времени) 23 июня. Таким образом, со среды на польско-украинской границе заработают все пункты пропуска.

На данный момент для пересечения польской границы от украинцев требуют негативный ПЦР-тест, также нужно сделать еще один тест уже после въезда в страну. Второй тест необязателен для привитых путешественников, им не грозит карантин.