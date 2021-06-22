Кива прокомментировал возможную схватку с Вирастюком
Народный депутат Илья Кива считает, что справиться с новоиспеченным "слугой народа" Василием Вирастюком в Верховной Раде, в случае конфликта, можно и без рукоприкладства, сообщает Сегодня.
Нардеп ответил на вопрос, готов ли он противостоять Вирастюку, если тот в сессионном зале будет применять силу.
"Вы росли на улице? Так вот я говорю: чтобы жить на улице не надо быть самым сильным, или не надо быть мастером спорта по дзюдо, а просто нужно иметь внутри стержень. И для того, чтобы иногда садить на ж*пу, не обязательно бить в челюсть, а достаточно просто посмотреть", – сказал Кива.