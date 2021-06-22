Кива прокомментировал возможную схватку с Вирастюком

Народный депутат Илья Кива считает, что справиться с новоиспеченным "слугой народа" Василием Вирастюком в Верховной Раде, в случае конфликта, можно и без рукоприкладства, сообщает Сегодня.

Нардеп ответил на вопрос, готов ли он противостоять Вирастюку, если тот в сессионном зале будет применять силу.