Луческу раскритиковал сборную Украины за поражение

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал настрой украинских футболистов на матч за прямой выход в плей-офф Евро-2020 против Австрии. Подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 0:1 и заняли третье место в группе C, сообщает Обозреватель.

Итоговая таблица группы С

В интервью изданию AS.ro румынский специалист заявил, что наши соотечественники выглядели недостаточно заряженными на борьбу. Этим, по его словам, и воспользовались наши соперники, сыграв агрессивно.

"В первую очередь мне не понравился результат. У меня сложилось впечатление, что украинская команда вышла на поле уверенной в том, что без проблем сможет добиться ничьей. Игроки выглядели расслабленными, легкомысленно обращались с мячом, чем спокойно воспользовались австрийцы. Они были более агрессивными и прямолинейными во всех эпизодах. Они заслуженно победили" , – поделился своим мнением Луческу.

Игроки сборной Австрии играли агрессивнее

Несмотря на неутешительный результат матча против Австрии, подопечные Шевченко все еще могут попасть в 1/8 финала Евро-2020. Стало известно, что должно произойти, чтобы это случилось.

Игроки сборной Украины после поражения от Австрии

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник сборной Украины не сдержался на послематчевой пресс-конференции, заявив, что его команде нечего делать в плей-офф турнира с той игрой, которая была в поединке против австрийцев.