Sotheby’s примет криптовалюту для оплаты редкого бриллианта
Основанный в 1744 году аукционный дом Sotheby’s выставит на торги в Гонконге редкий бриллиант. Ставки планируют принимать в традиционной валюте, биткоине или Ethereum, сообщает ForkLog.
Торги стартуют 9 июля. До этого бриллиант грушевидной формы весом 101,38 карат выставят в гонконгской галерее Sotheby’s.
Глава местного подразделения аукционного дома Патти Вонг назвала предстоящую продажу
«поистине символическим моментом».
«Самый древний и символический знаменатель стоимости впервые можно приобрести за новейшую универсальную валюту человечества», — говорится в заявлении.
Лот оценили в $10-$15 млн. В Sotheby’s добавили, что впервые выставляют на торги товар такой стоимости для покупки в криптовалюте.