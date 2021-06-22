Sotheby’s примет криптовалюту для оплаты редкого бриллианта

Основанный в 1744 году аукционный дом Sotheby’s выставит на торги в Гонконге редкий бриллиант. Ставки планируют принимать в традиционной валюте, биткоине или Ethereum, сообщает ForkLog.

Crypto per carat! We’ve just announced that cryptocurrency will be accepted as payment for an exceptional 101.38-carat pear-shaped D Flawless diamond - a significant moment in the evolution of the market. https://t.co/ulHfAJN9uW @sothebysjewels #SothebysJewels #Cryptocurrency pic.twitter.com/QEwFqmbsGn — Sotheby's (@Sothebys) June 21, 2021

Торги стартуют 9 июля. До этого бриллиант грушевидной формы весом 101,38 карат выставят в гонконгской галерее Sotheby’s.

Глава местного подразделения аукционного дома Патти Вонг назвала предстоящую продажу «поистине символическим моментом» .

«Самый древний и символический знаменатель стоимости впервые можно приобрести за новейшую универсальную валюту человечества», — говорится в заявлении.

Лот оценили в $10-$15 млн. В Sotheby’s добавили, что впервые выставляют на торги товар такой стоимости для покупки в криптовалюте.