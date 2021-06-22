Избрание нового лидера в Иране подрывает надежду США на ядерную сделку

Представители администрации Байдена считают, что избрание сторонника жесткой линии президентом Ирана не повлияет на перспективы возобновления неудавшейся ядерной сделки 2015 года с Тегераном, пишут иностранные СМИ.

Впрочем, оптимизм в отношении неизбежности сделки угас, поскольку последние переговоры завершились в воскресенье без ощутимых признаков значительного прогресса. В своих первых публичных комментариях новый президент Ирана Эбрагим Раиси отверг ключевую цель Байдена - расширить ядерную сделку.

Отметим, что Джо Байден и его команда сделали возвращение США к сделке одним из своих главных внешнеполитических приоритетов.

Несмотря на предстоящее президентство Раиси, официальные лица администрации Байдена настаивают на неизменности перспектив достижения соглашения. Они утверждают, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, подписавший соглашение 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий или СВПД, будет принимать любые окончательные решения независимо от того, кто является президентом.

В то же время, эксперты по Ирану подчеркнули, что Байдену будет сложно, если вообще возможно, заставить Иран выйти за рамки ядерного соглашения.

Критики ядерной сделки утверждают, что администрация уже отдала слишком много в обмен на слишком мало, сигнализируя о своем желании опровергнуть отказ Трампа от ядерной сделки. Кроме того, критики считают, что даже если Иран согласится на какие-то дополнительные переговоры, это обещание будет бессмысленным.

Дополнительная сложность заключается в том, что Раиси станет первым действующим президентом Ирана, санкционированным правительством США еще до вступления в должность.