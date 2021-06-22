Жителей взорвавшейся многоэтажки под Киевом не пускают в квартиры

Глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин взял под личный контроль вопрос помощи жителям Белогородки (Бучанский район), пострадавшим в результате пожара в пятиэтажке, сообщает Деловая столица.

"Жители дома, к сожалению, пока не смогут ночевать в своих квартирах. Сейчас решаем вопрос их расселения. Часть имеет возможность остаться у родственников или знакомых. Для остальных мы прямо сейчас обустраиваем в местном доме культуры центр помощи и место для ночлега" , — сообщил Володин.

По его словам, ведутся переговоры с застройщиками и руководителями гостиниц для временного отселения пострадавших.

"Людей обеспечим всем необходимым. Ночью дом будет охраняться" , — добавил председатель ОГА.

Володин сообщил, что спасатели продолжают свою работу.

"Согласно оперативным данным, один человек погиб. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 13-летнего ребенка и двух взрослых мужчин" , — рассказал он.

Напомним, днем 21 июня во пятиэтажном жилом доме в Белогородке под Киевом в квартире на третьем этаже произошел взрыв, который привел к возгоранию. Пожар распространился на четвертый и пятый этажи, а также на кровлю.

Спасатели эвакуировали 40 жильцов дома. В результате пожара два человека попали в больницу. Еще шестеро после осмотра врачами от госпитализации отказались. На месте пожара обнаружили погибшего человека.