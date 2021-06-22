Путин заявил, что Революцию достоинства организовали США

Президент России Владимир Путин заявил, что Революцию достоинства в Украине якобы организовали США. После этого в стране произошел "раскол".﻿ Об этом, ссылаясь на сайт президента РФ, сообщает РБК-Украина.

Он снова назвал Майдан "антиконституционным вооруженным переворотом" .

"С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" , - написал он.

По его словам, многие страны якобы были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с коллективным Западом, либо с Россией.