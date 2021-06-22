Зеленский почтил память жертв Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Церемония состоялась в Мемориале Вечной Славы, где похоронены воины, которые защищали Украину в годы Второй мировой войны.

В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.