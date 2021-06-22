Зеленский почтил память жертв Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Церемония состоялась в Мемориале Вечной Славы, где похоронены воины, которые защищали Украину в годы Второй мировой войны.
В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
"Сегодня, 22 июня, - День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-ю годовщину начала самого кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них при жизни и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам ", - подчеркнул Владимир Зеленский.