Глава Гостуризма считает, что Украина может попасть в ТОП стран по гастрономии

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив рассчитывает, что через несколько лет Украина может попасть в ТОП стран по гастрономии, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы работам с рестораторами и надеемся, что именно такая системная политика позволит за несколько лет достичь цели и быть в ТОП стран по гастрономии" , - сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, гастрономия является частью культуры, и для того, чтобы качественно популяризировать украинскую гастрокультуру среди иностранцев, важно привить культуру потребления аутентичной еды среди украинцев.

Олеськив рассчитывает, что по примеру других популярных мировых блюд, как минимум украинский борщ в будущем будет в лучших ресторанах мира, а туристы будут ехать в Украину, чтобы попробовать его в стране происхождения.