Законно ли отправлять работников в отпуск без сохранения зарплаты

В Гоструда ответили, правомерным ли является требование администрации к работникам написать заявления об отпусках без сохранения заработной платы, сообщает ЛигаБизнес.

Право на отпуска имеют работники, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от форм собственности, вида деятельности и отрасли, а также работают по трудовому договору у физического лица (статья 2 Закона "Об отпусках").

Законом "Об отпусках" предусмотрено предоставление двух видов отпусков без сохранения заработной платы: отпусков, которые предоставляются работникам в силу субъективного права, которое принадлежит им по закону, то есть в обязательном порядке, и отпусков, которые предоставляются по согласованию сторон (работодателя и работника).

В случаях, предусмотренных статьей 25 Закона "Об отпусках", по заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в обязательном порядке.

Статьей 26 Закона "Об отпусках" предусмотрено предоставление отпуска без сохранения заработной платы при согласии сторон. По семейным обстоятельствам и по иным причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, обусловленный соглашением между работником и владельцем или уполномоченным им органом, но не больше 15 календарных дней на год.

В то же время статьей 84 Кодекса Законов о труде в Украине предусмотрено, что в случае установления Кабинетом Министров Украины карантина в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" срок пребывания в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина не включается в общий срок - 15 календарных дней.

Таким образом согласно нормам законодательства предоставление работникам отпусков без сохранения заработной платы осуществляется в интересах именно работников (статья 25, 26 Закону "Об отпусках", ст. 84 КЗоТ) по их желанию, а не по инициативе работодателя.

Любые формы давления на работника с целью заставить написать его заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы являются противоправными.

Согласно статье 19 Конституции правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть заставлен делать то, что не предусмотрено законодательством.

Также в соответствии со статьей 60 Конституции никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За дачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность.

Статья 68 Конституции устанавливает обязанность каждого неуклонно сдерживаться Конституции и законов Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.

В случае нарушения законодательства о труде граждане имеют право обратиться с жалобой в профсоюз, Государственную службу Украины по вопросам труда, с иском в суд.

Если принуждение принимает крайние формы: угрозы жизни и здоровью, репутации или собственности следует немедленно уведомить на номер сокращенного экстренного вызова "102" оператора Call- центру Национальной полиции.

Доказанный в суде или выявленный Государственной службой Украины по вопросам труда факт принуждения к написанию заявления на отпуск без сохранения заработной платы - это серьезный риск и для организации, и для ее руководства.

Ответственность за принуждение к написанию заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы может быть не только дисциплинарной и административной, но и уголовной.