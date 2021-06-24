Чтобы отдых не стал трагедией: правила поведения на воде

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили правила безопасности во время купания в водоемах.

Чтобы приятный и полезный отдых не закончился трагедией, необходимо помнить следующее:

купаться следует только в специально оборудованных местах, в светлое время суток, в спокойную безветренную погоду при температуре воды свыше +18, воздуха – более +24 градусов;

стоит избегать купания в незнакомых местах, особенно в местах с сильным течением;

в воду нужно заходить медленно и осторожно, постепенно ощупывая дно, прыжки с горок, деревьев и других возвышенностей чреваты серьезными травмами позвоночника;

нельзя купаться в состоянии опьянения;

желательно прикалывать к белью для плавания острый предмет (шпильку), с помощью которого можно будет восстановить эластичность мышц в случае судороги.

Также сотрудники ГСЧС напоминают, что во время спасения утопающих одновременно можно помочь только одному человеку. Большему количеству – опасно для самого пловца и практически невозможно.

При плавании на лодке обязательно должен быть человек, который знает окрестные воды, правила безопасности, а также хорошо плавает. Времяпрепровождение на лодке детей без взрослых запрещено.