Сколько потратят на "Большую стройку" в Киевской области

На реализацию в Киевской области программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году направят 335 млн гривен. Практически все эти деньги пойдут на улучшение социальной инфраструктуры – школ, детских садов, спортивных локаций, сообщает Сегодня.

Деньги на строительство, капитальные ремонты и реконструкции поступают из разных источников:

80 млн гривен – из Государственного фонда регионального развития;

231 млн — софинансирование из местных бюджетов;

3,6 млн — средства Централизованного хранилища для хранения отработанного ядерного топлива;

20 млн — субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов.

"В этом году "Большая стройка" в нашей области включает 18 социальных объектов. Общая степень строительной готовности по ним сейчас составляет 34%. Каждую неделю имеем позитивную динамику. Реализация проектов проходит согласно плану", – сказал заместитель главы КОГА Андрей Лесовик.

Речь идет о пяти школах, шести детских садах, шести спортивных локациях и одном Центр оказания административных услуг.