В Грузии отменяют маски и комендантский час

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что в Грузии отменили обязательное ношение масок добавив, что с 1 июля также будет прекращено действие комендантского часа, сообщает Зеркало недели.

"С сегодняшнего дня ношение масок на открытом пространстве не является обязательным. Снятие ограничения не распространяется на транспорт и закрытые помещения. С 1 июля будет отменено ограничение на передвижение, так называемый комендантский час", - сказал он.

Через две недели, продолжил чиновник, Грузия получит еще 2 млн доз вакцины против ковида. Именно тогда должна начаться активная фаза вакцинации.