НАБУ не будет открывать дело против Порошенко за закон о санкциях

Национальное антикоррупционное бюро отказалось открывать дело против экс-президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко за подписание в 2014 году закона, благодаря которому Владимир Зеленский сейчас может вводить санкции (закон "О санкциях, сообщает Вести.

В НАБУ обратился неназванный заявитель с требованием открыть дело против Порошенко. Он обвинил политика в том, что, подписав в 2014 году закон "О санкциях", Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий.

Тем самым он предоставил сам себе и последующим президентам право вводить в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против физических и юридических лиц. Заявитель требовал от НАБУ открыть дело против Порошенко по факту злоупотребления властью или служебным положением.

Однако НАБУ отказалось открыть дело, после чего заявитель подал жалобу на Бюро в суд. В итоге Высший антикоррупционный суд 9 июня отказал в удовлетворении жалобы на бездеятельность НАБУ.