Что носить в жару в городе: 8 беспроигрышных вариантов

Стилист Татьяна Волкова рассказала, что этим летом не обойтись без платья свободного кроя, сандалий, топов, а также вещей из льна. По ее словам, эти наряды не только являются самыми трендовыми, но и позволят чувствовать себя комфортно даже в самые знойные дни, сообщает Обозреватель.

Платье свободного кроя из натуральных материалов подойдет как для работы в офисе, так и для летних прогулок в парке. Также можно выбрать вариант с удлиненным рукавом, объяснила специалист на своей странице в Instagram.﻿﻿

Платье свободного кроя из натуральных материалов. Источник: instagram.com/tatvolkova

Льняные костюмы – настоящий хит этого лета. Есть комплекты с широкими брюками, а для особо жарких дней можно отдать предпочтение наряду с шортами.

Льняные костюмы в тренде. Источник: instagram.com/tatvolkova

Шорты свободного кроя с высокой посадкой не должны быть чересчур короткими. Пускай они будут немного свободными – получится максимально расслабленный аутфит.

Шорты свободного кроя. Источник: instagram.com/tatvolkova

Юбка из льна или вискозы непременно пригодится для прогулок в городе. Актуальными в этом сезоне являются длинные юбки с цветочным принтом или классический вариант джинсовой юбки.

Юбка из льна или вискозы. Источник: instagram.com/tatvolkova

Футболка отъемного кроя, который держит форму, тоже не будет лишней в гардеробе. Эта вещь легко комбинируется с другими нарядами.

Футболка отъемного кроя. Источник: instagram.com/tatvolkova

Топ можно сочетать как с юбками, так и с джинсами или шортами.

Топ можно сочетать с юбками. Источник: instagram.com/tatvolkova

Купальник, правильно подобранный под фигуру, пригодится для отдыха за городом или для долгожданного отпуска.

Купальник, правильно подобранный под фигуру. Источник: instagram.com/tatvolkova

"Голые" босоножки или стильные сандалии – обувь, которая стала базовой в этом сезоне.

"Голые" босоножки или стильные сандалии. Источник: instagram.com/tatvolkova