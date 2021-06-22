Военные США официально подтвердили участие в учениях в Черном море

Шестой флот Соединенных Штатов Америки, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, официально объявил о своём участии в совместных украинско-американских военных учениях SeaBreeze-2021, ссылаясь на пресс-службу посольства США в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Шестой флот США официально объявил об участии в совместных украинско-американских ежегодных военных учениях SeaBreeze-2021, которые начнутся на следующей неделе в Черноморском регионе", – говорится в сообщении посольства, обнародованном в Твиттере.

Отмечается, что совместные учения повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе.

Дипломаты уточняют, что в учениях SeaBreeze в 2021 году примет участие наибольшее количество стран за всю историю их существования.