В Украине во время экскурсии на подростка напала змея

Вечером 21 июня 17-летнего львовянина укусила змея. Парень в составе группы из семи человек двигался в сторону горы Великий Верх, сообщает Depo.ua.

Неприятный инцидент произошел в районе горы Плай Мукачевского района.

В течение некоторого времени львовянин пытался идти дальше по маршруту, впрочем в конце концов его друзья в 17:00 обратились к спасателям и попросили помощи в транспортировке пострадавшего.