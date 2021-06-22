В Украине во время экскурсии на подростка напала змея
Вечером 21 июня 17-летнего львовянина укусила змея. Парень в составе группы из семи человек двигался в сторону горы Великий Верх, сообщает Depo.ua.
Неприятный инцидент произошел в районе горы Плай Мукачевского района.
В течение некоторого времени львовянин пытался идти дальше по маршруту, впрочем в конце концов его друзья в 17:00 обратились к спасателям и попросили помощи в транспортировке пострадавшего.
"Они нашли туристическую группу, которая двигалась навстречу спасателям, и спустили пострадавшего парня к подножию горы. Далее его транспортировали в пгт Воловец и в 18:30 передали врачам бригады экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.