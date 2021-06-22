В Тернопольской области чиновник сделал визитки из мяса

Председатель Копичинецкого городского совета, что в Тернопольской области, Богдан Келичавий оригинально подошел созданию собственных визиток. Вместо бумажных карточек он решил использовать вяленое мясо, сообщает Вести.

Кроме того чиновник назвал себя "мэром колбасной столицы". Он объяснил это тем, что город Копычинцы издавна славится различными колбасными и мясными изделиями, которые изготавливаются на местном предприятии.