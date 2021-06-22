Минэкономики предлагает снять запрет на экспорт леса-кругляка

Министерство экономики предлагает отменить запрет экспорта необработанной древесины и дополнить новыми товарными позициями перечень лесоматериалов и изделий из дерева, экспорт которых требует обязательного предоставления таможне сертификата о происхождении, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий законопроект министерство выставило на обсуждение.

В сопроводительных материалах к законопроекту ведомство напомнило, что временное ограничение экспорта необработанной древесины, которое действует с 2015 года, нарушает условия Соглашения об ассоциации с ЕС. Вследствие этого Арбитражная группа по инициированному европейской стороной спору рекомендовала Украине принять соответствующие меры.

При этом Минэкономики отмечает, что отдельные субъекты ВЭД уклоняются от установленных ограничений, экспортируя продукцию под видом той, которая не требует сертификации.

"Отсутствие проверки происхождения древесины во время экспорта отдельных товарных позиций дает возможность легализации древесины незаконного происхождения", – указано в материалах.

Для борьбы с такими уклонениями министерство предлагает дополнить товарными позициями 4402, 4406, 4408, 4409, 4415, 4416 00 00 00 за УКТВЭД перечень лесоматериалов и изделий из древесины, экспорт которых требует сертификации о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, свидетельствует текст законопроекта.