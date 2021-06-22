Шахтер разрывает трансфертный рынок - новичком команды стал экс-игрок Барселоны

Бразильский защитник Марлон перешел из Сассуоло в Шахтер и подписал с "горняками" пятилетний контракт. Марлон стал 12-м бразильцем в составе донецкого клуба, сообщается на официальном сайте клуба, сообщает Сегодня.

Бразилец начинал карьеру в составе Флуминенсе (69 матчей). Летом 2016-го был арендован Барселоной на год с правом выкупа и по истечении этого периода подписал с "сине-гранатовыми" трехлетний контракт (провел 2 игры в Ла Лиге и дебютировал в Лиге чемпионов).

В сезоне-2017/18 на правах аренды выступал во Франции за Ниццу (27 поединков), а летом 2018 года перешел в Сассуоло (66 игр во всех турнирах, 1 гол).

Марлон стал третьим летним новичком Шахтера. Ранее "горняки" приобрели полузащитника Педриньо у Бенфики. Он уже знаком с Додо и Майконом, с которыми играл в олимпийской сборной.

А затем игроком Шахтера стал нападающий Лассина Траоре. За три сезона в Нидерландах провел за Аякс во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.