Сезонные работы в Европе: сколько платят в разных странах

Спрос на сезонных работников растет с каждым годом. Не только Польша, но и многие другие страны ЕС приглашают эмигрантов работать на сельских хозяйствах. Рассказываем, сколько в этом году могут заработать сезонные работники, сообщает 24 Канал.

В Польше, как правило, платят 3–4 злотых за килограмм собранного. Таким образом, за день можно заработать 200 злотых (44,5 евро). Поэтому человек, который работает по 8 часов ежедневно, может зарабатывать около 3 тысяч злотых (почти 670 евро) в месяц. Те, кто готовы работать больше, могут получать и до 5 тысяч злотых (более 1100 евро) в месяц.

Активно ищут сезонных работников также фермеры из Германии, Швеции, Дании, Франции и Великобритании. В этих странах готовы платить 9–10 евро брутто за час работы. За сверхурочные часы могут давать 135% оплаты, за работу в субботу – до 150%, а в воскресенье – даже до 200%.

В Британии работники ферм получают 8,5–9,5 фунтов брутто (10–11 евро) за час работы. За сверхурочные дают около 13 фунтов (15 евро).

В Нидерландах за сбор урожая готовы платить 10 евро брутто. Если получать зарплату за отработанные часы, а на количество собранного, то можно претендовать на больший заработок.

Сезонный работник в Германии может рассчитывать на 1,6–2,4 тысячи евро брутто.

Что касается скандинавских стран, то в Дании сезонный работник может получать от 1,7 тысячи евро. В Швеции тоже предлагают 1,7–3,9 тысячи евро брутто в месяц. А норвежские фермеры готовы платить 115–126 норвежских крон брутто (11,4–12,5 евро) в час. Однако, следует учитывать, что проживание в этих странах очень дорогое.