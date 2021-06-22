У Путина назвали непривитых россиян угрозой

Российские власти считают, что люди, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 и не имеют иммунитета, представляют угрозу для окружающих. Поэтому в будущем возможны ущемления в правах для этой категории лиц, ﻿заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина.

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих", – отметил Песков.

Он добавил, что те, кто не имеют иммунитета, так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, у кого есть иммунитет.

Россия начала ужесточать карантинные ограничения на фоне быстрого распространения дельта-штамма коронавируса. Кроме того, принимаются меры по обязательной вакцинации работников некоторых сфер.

В Национальной академии наук прогнозируют, что из-за ситуации в России индийский штамм может появиться и в Украине.