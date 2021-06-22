Разоблачена схема поставки некачественной продукции для УЗ на 200 млн

Служба безопасности разоблачила поставку несертифицированной продукции для АО "Укрзализныця", которое потратило 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов, сообщает БизнесЦензор.

Приобретенная продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.

По предварительным данным, схему в 2016 году организовали представители госпредприятия и нескольких аффилированных коммерческих структур. По условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах движимого состава.

"Однако, вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты отгрузили госпредприятию некачественные товары, в частности с легковоспламеняющихся материалов", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. Во время них обнаружили техническую и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает противоправную деятельность.

На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения организаторам схемы и избрании меры пресечения.