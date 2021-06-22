Врач предупредил об опасности для здоровья средств против комаров

Токсиколог Алексей Водовозов предупредил об опасности некоторых средств для комаров и рассказал, как правильно их применять, чтобы не навредить здоровью, сообщает Лента.ру.

В первую очередь нельзя допускать их попадания на слизистые оболочки, а использовать только на открытых участках кожи. Также не следует пользоваться теми, что предназначены для открытого воздуха, в помещении. Он подчеркнул, что при верном использовании сертифицированные репелленты не представляют угрозы.

Водовозов добавил, что опасно не само средство, а побочные продукты. Например, спираль от комаров нельзя зажигать в комнате, поскольку она выделяет продукты горения, которые могут накопиться в организме, спровоцировать головную боль и другие неприятные симптомы.

Токсиколог также порекомендовал устанавливать фумигаторы на ночь подальше от спального места, чтобы избежать реакции на их запах.