Домашнее вишневое мороженое с йогуртом

Мороженое – вкусный сладкий десерт, который любят все. ﻿Нежное мороженое готовят из натурального йогурта, свежей или замороженной вишни, черешни с добавлением сливок и сахара. Его легко приготовить в домашних условиях, сообщает 24 Канал.

Если вы следите за своей фигурой не добавляйте сахар. Мороженое получается в меру сладким. Для приготовления мороженого выбирайте лучшие продукты – от этого зависит его вкус. Используйте натуральный йогурт без добавления сахара или греческий йогурт. Также добавляйте в мороженое любые любимые фрукты, шоколад, какао или измельченные орехи, кокосовую стружку, ягоды для декора.

Рецепт мороженого с йогуртом

Время: 10 минут

10 минут Порции: 8

8 Калорийность на 100 граммов: 82 ккал

Ингредиенты: – 500 граммов натурального йогурта; – 200 граммов вишни; – 15 граммов ванильного сахара; – 100 граммов тростникового сахара.

Помойте тщательно вишню, очистите от косточек, выложите в блендер, добавьте сахар, ванильный сахар, измельчите до состояния пюре. В миску выложите охлажденный йогурт, добавьте вишневое пюре, взбейте миксером до однородной консистенции. Выложите в форму. Если есть специальная форма для мороженого, выложите пюре, добавьте деревянные палочки, отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.

Рецепт мороженого со сливками

Время: 15 – 20 минут

15 – 20 минут Порции: 8 – 10

8 – 10 Калорийность на 100 граммов: 225 ккал

Ингредиенты: – 400 граммов вишни; – 100 граммов тростникового сахара; – 150 миллилитров натурального йогурта; – 150 миллилитров сливок 33%.

Вишню тщательно помойте, почистите от косточек. В чашу блендера выложите сахар, вишню, йогурт, измельчите в блендере до состояния пюре. Сливки взбейте миксером, влейте вишневое пюре Выложите в форму, отправьте в холодильник на 4 часа.

Рецепт мороженого с шоколадом

Время: 15 минут

Порции: 6 – 8

Калорийность на 100 граммов: 187 ккал

Ингредиенты: – 500 граммов натурального йогурта; – 250 граммов вишни; – 80 граммов коричневого сахара; – 100 граммов шоколада.