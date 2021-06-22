Домашнее вишневое мороженое с йогуртом
Мороженое – вкусный сладкий десерт, который любят все. Нежное мороженое готовят из натурального йогурта, свежей или замороженной вишни, черешни с добавлением сливок и сахара. Его легко приготовить в домашних условиях, сообщает 24 Канал.
Если вы следите за своей фигурой не добавляйте сахар. Мороженое получается в меру сладким. Для приготовления мороженого выбирайте лучшие продукты – от этого зависит его вкус. Используйте натуральный йогурт без добавления сахара или греческий йогурт. Также добавляйте в мороженое любые любимые фрукты, шоколад, какао или измельченные орехи, кокосовую стружку, ягоды для декора.
Рецепт мороженого с йогуртом
- Время: 10 минут
- Порции: 8
- Калорийность на 100 граммов: 82 ккал
Ингредиенты: – 500 граммов натурального йогурта; – 200 граммов вишни; – 15 граммов ванильного сахара; – 100 граммов тростникового сахара.
- Помойте тщательно вишню, очистите от косточек, выложите в блендер, добавьте сахар, ванильный сахар, измельчите до состояния пюре.
- В миску выложите охлажденный йогурт, добавьте вишневое пюре, взбейте миксером до однородной консистенции.
- Выложите в форму. Если есть специальная форма для мороженого, выложите пюре, добавьте деревянные палочки, отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.
Рецепт мороженого со сливками
- Время: 15 – 20 минут
- Порции: 8 – 10
- Калорийность на 100 граммов: 225 ккал
Ингредиенты: – 400 граммов вишни; – 100 граммов тростникового сахара; – 150 миллилитров натурального йогурта; – 150 миллилитров сливок 33%.
- Вишню тщательно помойте, почистите от косточек.
- В чашу блендера выложите сахар, вишню, йогурт, измельчите в блендере до состояния пюре.
- Сливки взбейте миксером, влейте вишневое пюре
- Выложите в форму, отправьте в холодильник на 4 часа.
Рецепт мороженого с шоколадом
- Время: 15 минут
- Порции: 6 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 187 ккал
Ингредиенты: – 500 граммов натурального йогурта; – 250 граммов вишни; – 80 граммов коричневого сахара; – 100 граммов шоколада.
- Вишню тщательно помойте, почистите от косточек, измельчите в блендере.
- В чашу блендера выложите сахар, вишневое пюре, охлажденный йогурт, взбейте до однородной консистенции.
- Шоколад измельчите ножом в крошку.
- Выложите в форму, отправьте в холодильник на 2 – 3 часа. За 10 минут до подачи достаньте мороженое, сформируйте шарики, распределите на порции, задекорируйте шоколадной крошкой. Подавайте охлажденным. Приятного аппетита!