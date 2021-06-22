В Таиланде слон проломил стену дома в поисках еды (фото)

Жители Таиланда проснулись посреди ночи из-за громких звуков из кухни. Поспешив туда, они обнаружили проломленную стену дома, сквозь которую был виден гость – дикий азиатский слон, пишут международные СМИ.

Животное тянулось хоботом в поисках еды. По другой версии – пыталось украсть соль. Слон “пробирался” сквозь шкафы и ящики, попутно опрокидывая посуду, в конце концов взял один из пластиковых пакетов и отправил в рот.

“С самого детства я видел слонов, бродящих по нашему городу в поисках еды, но это первый раз, когда они действительно повредили мой дом”, – поделился впечатлениями хозяин дома Ратчадаван Пуэнгпрасоппон.

Фото: Ратчадаван Пуэнгпрасоппон / соцсети

Дом, возможно, также стал объектом нападения, потому что расположен рядом со входом в национальный парк, где живут слоны, предположил сотрудник Департамента национальных парков, дикой природы и сохранения растений страны.

В последние десятилетия участились конфликты между людьми и слонами – не только в Таиланде, но и в таких местах, как Индия, и по всей Азии, где обитают животные. По мере расширения населенных пунктов и инфраструктуры среды обитания диких животных сужаются и разрушаются, оставляя животных с меньшим количеством земли, меньшими стаями и меньшими ресурсами, заставляя их бродить в поисках пищи, добавил защитник дикой природы.