Официально представлен универсал Peugeot 308 SW 2021 года

Официально представлен универсал Peugeot 308 SW 2021 года

Он имеет выразительный стиль со спортивным профилем и элегантной задней частью. Колесная база универсала составляет 2,73 метра, длина кабины – 4,64 метра, сообщает 24 Канал.

Универсал Peugeot 308 нового поколения присоединился к хэтчбеку, представленному в марте, предлагая более практичную версию стильного французского компакта. Он также будет альтернативой более крупному универсалу Peugeot 508 SW.

Ключевые особенности и преимущества нового универсала Peugeot 308 SW:

  • Аэродинамически оптимизированный кузов с коэффициентом сопротивления воздуху Cx 0,277 и SCx 0,618 м для уменьшения выбросов CO₂ и потребления топлива;
  • Множество мест для хранения для удобства и практичности. Большая центральная консоль обеспечивает пространство для повседневных вещей водителя и пассажира;
  • Модульность для повседневного использования, благодаря сиденью 2-го ряда, которое можно разделить на 3 секции (40/20/40) и оснащено органами управления для складывания из багажника;
  • Моторизованная крышка багажника для легкого доступа с занятыми руками и двухуровневый пол багажника;
  • Объем багажника от 608 до 1634 литров с полностью сложенным сиденьем.

Универсал, как и хэтчбек 308 поставляется с новой и усовершенствованной кабиной Peugeot i-Cockpit. Он улучшен в дизайне, эргономике, удовольствии от вождения, качестве и возможностям подключения, сообщает Peugeot.

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Фото: Peugeot 308 SW 2021 / Peugeot

Новый компактный руль, оснащенный подогревом и встроенными органами управления. Трехмерная цифровая панель приборов с 10-дюймовым цифровым дисплеем, размещенная на уровне глаз. Инновационный 10-дюймовый центральный сенсорный экран высокой четкости имеет интуитивно понятную навигацию и технологию Peugeoti-Connect Advanced для легкого подключения смартфона к информационно-развлекательному комплексу. Новые “i-тумблеры” заменяют физическую панель управления климатом. Каждая кнопка i-toggle полностью настраивается и является ярлыком определенной функции на центральном экране. Кроме того, пользователям доступно четыре разъема USB C и возможность одновременного подключения двух смартфонов через Bluetooth.

Peugeot 308 SW имеет последнее поколение полуавтономных вспомогательных средств для вождения с пакетом Drive Assist 2.0 (доступен в конце года). Он состоит из адаптивного круиз-контроля с функцией Stop and Go (автоматическая коробка передач EAT8) и предупреждением о выезде из полосы движения, а также добавляет три новые функции: полуавтоматическую смену полосы движения, раннюю рекомендацию скорости и адаптацию скорости в повороте.

Универсал 308 SW поставляется с бензиновыми, дизельными и гибридными моторами. Аккумуляторные гибриды представлены версиями HYBRID 225 e-EAT8 и HYBRID 180 e-EAT8, бензиновые модели – PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6 и PureTech 130 S&S EAT8, а дизели – BlueHdi 130 S&S BVM6 и BlueHdi 130 S&S EAT8.

Источник: Peugeot

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