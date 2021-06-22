На суд Семенченко собрались сторонники белорусской оппозиции

На судебное заседание Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования, пришли сторонники белорусской оппозиции с провокационными плакатами.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Так, по сведениям СМИ, плакаты были с надписями: "Кому Лука - бацька, тому х..ло - дядька", "Свободу политзаключенным".

Напомним, сегодня в Киевском апелляционном суде в 13:45 должно начаться заседание по рассмотрению апелляции на решение Печерского райсуда о безальтернативном аресте экс-нардепа Семена Семенченко.