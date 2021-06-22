Невероятно нежный новый летний образ Кати Осадчей
В последнее время все только и говорят о беременности Осадчей. Многие поклонники берут с нее пример, вдохновляясь ее безупречными образами.
Катя Осадчая регулярно делится снимками, где с удовольствием демонстрирует свои новые формы. Самые яркие наряды она разместила на своих страничках в Instagram. Катя продемонстрировала платье голубого цвета слившись с небом и водой. Это придало образу невероятную женственность.
"В Одессе пляжный сезон еще не начался, но море - всегда хорошая идея, даже если и по работе" - подписала фото Катя.