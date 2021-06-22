Зеленский на посту президента выполнил почти 200 обещаний

По состоянию на сегодня у Владимира Зеленского 673 обещания, с учетом предвыборных и программных. Если считать со дня инаугурации, то Зеленский выполнил 195 обещаний и 105 – провалил, сообщает Слово и дело.

В период с 20 мая до 20 июня глава государства дал 26 новых обещаний, 9 – выполнил и 3 – провалил.

Как Зеленский выполняет обещания

Какие обещания за месяц провалил Зеленский

Мы считаем невыполненным программное обещание Зеленского оказать максимальную государственную поддержку новосозданным антикоррупционным органам.

В данный момент сложно согласиться с тезисом, что антикоррупционным органам предоставляется обещанная поддержка для эффективного выполнения их задач. Во-первых, Специализированная антикоррупционная прокуратура уже десять месяцев работает без постоянного руководителя. Из-за этого САП не может самостоятельно возбуждать уголовные производства – нужно ждать подтверждения из Офиса генерального прокурора. Это ставит под сомнение независимость и эффективность институции.

Во-вторых, в сентябре 2020 года КСУ признал неконституционными отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Согласно решению суда, в течение следующих трех месяцев в закон должны были быть внесены изменения, призванные урегулировать правовые аспекты работы НАБУ. Но такие изменения все еще не внесены, законопроект готовят ко второму чтению.

Не выполнил Зеленский обещание провести Дни Беларуси в Украине после завершения реорганизации Министерства культуры, он говорил об этом в октябре 2019-го. В декабре прошлого года в Минкульте сообщили, что реорганизация ведомства не проводится, хотя в июле она все еще продолжалась.

Также стало известно, что белорусская сторона обращалась к Минкультуры с предложением провести Дни Беларуси в октябре 2020 года, еще до кризиса в отношениях двух стран. Но предложение отклонили из-за ситуации с коронавирусом. Теперь же отношения Украины и Беларуси осложнены санкциями.

Учитывая, что за полтора года Дни Беларуси так и не провели, обещание не выполнено.

Кроме того, глава государства не выполнил обещание о том, что "вскоре" аэропорт "Ужгород" заработает полноценно. Обещание он давал в сентябре прошлого года. Полноценная работа аэропорта будет восстановлена только с сентября 2021-го. До этого времени полеты будут осуществляться по правилам визуальных полетов, а с сентября уже по аэронавигационным приборам.

Что за месяц смог выполнить президент

Как и обещал Зеленский, в ВерховнуюРаду внесли законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Выполнено обещание назначать женщин на должности глав областных администраций. Зеленский назначил Анну Коваленко руководителем Черниговской ОГА, Айну Тимчук – руководителем Харьковской ОГА и Марию Черную – главой Кировоградской ОГА.

В прошлом году Зеленский обещал, что музеи и замки добавят в программу "Большое строительство". В мае этого года Министерство культуры опубликовало перечень из 22 проектов по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, в том числе замков, которые будут реализованы в рамках президентской программы.

Зеленский выполнил обещание провести плановые и внеплановые проверки всего гражданского флота. С января 2020 года до февраля 2021-го Госавиаслужба инициировала и провела 127 внеплановых проверок субъектов авиационной деятельности. Кроме того, ведомство выполняет ежегодные просмотры летной годности и выдает соответствующие сертификаты на воздушные суда.

Также президент выполнил обещание сделать все возможное для привлечения на украинский рынок представителей французского бизнеса. В мае Украина и Франция подписали четыре рамочных соглашения на сумму больше 1,3 млрд евро. Они предусматривают поставку 130 электровозов компанией "Альстом", поставку 370 автолестниц для работы на высотных зданиях, улучшение ситуации с водоснабжением в Луганской области и улучшение качества питьевой воды в Киеве.