На берег Шри-Ланки вынесло трупы черепах и дельфинов

Около сотни черепах с повреждениями, а также дюжина мертвых дельфинов и синий кит, были выброшены на берег в Шри-Ланке в результате пожара на контейнеровозе, который впоследствии затонул, пишут иностранные СМИ.

Экологи считают, что смерть животных была непосредственно вызвана пожаром и выбросом опасных химикатов с судна X-Press Pearl.

"Условно можно сказать, что эти смерти были вызваны двумя способами - во-первых, от ожогов от тепла, а во-вторых, из-за химикатов. Это очевидно", - сказал Анил Джасингхе, секретарь министерства окружающей среды.

Он воздержался от указания точной причины, заявив, что "патологоанатомическое исследование все еще проводится".

Военно-морские силы Шри-Ланки предположили, что пожар был вызван химическим грузом, большая часть которого была уничтожена в результате пожара. Кроме того, сгоревшее стекловолокно и тонны пластиковых гранул сильно загрязнили окружающие воды и большой участок знаменитых пляжей островного государства.

Отметим, что Шри-Ланка планирует потребовать компенсацию от X-Press Feeders, владельца судна, и уже подала промежуточный иск в размере 40 миллионов долларов.