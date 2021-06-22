На берег Шри-Ланки вынесло трупы черепах и дельфинов
Около сотни черепах с повреждениями, а также дюжина мертвых дельфинов и синий кит, были выброшены на берег в Шри-Ланке в результате пожара на контейнеровозе, который впоследствии затонул, пишут иностранные СМИ.
Экологи считают, что смерть животных была непосредственно вызвана пожаром и выбросом опасных химикатов с судна X-Press Pearl.
"Условно можно сказать, что эти смерти были вызваны двумя способами - во-первых, от ожогов от тепла, а во-вторых, из-за химикатов. Это очевидно", - сказал Анил Джасингхе, секретарь министерства окружающей среды.
Он воздержался от указания точной причины, заявив, что
"патологоанатомическое исследование все еще проводится".
Военно-морские силы Шри-Ланки предположили, что пожар был вызван химическим грузом, большая часть которого была уничтожена в результате пожара. Кроме того, сгоревшее стекловолокно и тонны пластиковых гранул сильно загрязнили окружающие воды и большой участок знаменитых пляжей островного государства.
Отметим, что Шри-Ланка планирует потребовать компенсацию от X-Press Feeders, владельца судна, и уже подала промежуточный иск в размере 40 миллионов долларов.