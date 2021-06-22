В ОП обсудили ситуацию с COVID-19 и опасность штамма "Дельта"

В Украине снижается динамика заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, сообщает ОП Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания отметил, что за прошедшие сутки выявлено 296 новых случаев, а 829 человек выздоровели.

"Активных больных сегодня 25 120. Для сравнения, в пик заболеваемости было почти 420 тысяч", – отметил глава правительства.

В Украине идет активная кампания по вакцинации, в рамках которой сделано более 2 миллионов прививок.

"Центры вакцинации должны работать по всей Украине. Министерство развития общин и территорий должно связаться с теми председателями ОГА, где такие центры еще не открылись, и помочь ускорить этот процесс", – сказал Денис Шмыгаль.

Участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины по распространению штамма COVID-19 "Дельта". По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта".