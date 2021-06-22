Советы по борьбе с тягой к сладкому от врача

Одна из ведущих диетологов Индии Руджута Дивекар (Rujuta Diwekar) рассказала, как побороть тягу к сладкому, сообщает Лента.ру.

Дивекар считает, что в первую очередь нужно научиться разделять естественный голод и мимолетную тягу к еде, которая чаще всего имеет психологическое происхождение. В большинстве случаев люди едят сладкое именно испытывая мнимый голод, даже когда сыты. Чтобы избежать этого, она советует внимательно следить за уровнем жидкости в организме и лучше высыпаться.

Также диетолог рекомендует употреблять домашние соленья, являющиеся отличными пребиотиками. Они способствуют росту количества полезных бактерий в кишечнике, которые, в свою очередь, помогают поддерживать правильный уровень сахара в крови и снижают тягу к сладкому.

Другой хорошей добавкой в рацион станут бобовые. Они содержат много белка и клетчатки, за счет чего человек дольше остается сытым и испытывает меньше потребности в сахаре.