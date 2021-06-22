ЕС ввел санкции против крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси

Евросоюз ввел санкции в отношении двух крупнейших белорусских машиностроительных предприятий – Минского автомобильного завода (МАЗ) и Белорусского автомобильного завода (БелАЗ, сообщает БизнесЦензор.

Перечень компаний в отношении которых вводятся санкции опубликован в официальном журнале ЕС.

Санкции в отношении этих компаний введены за репрессии и увольнения сотрудников, принимавших участие в мирных акциях протеста после фальсифицированных выборов президента в августе 2020 года.

Кроме того, санкции вводятся в отношении недавно созданного в Беларуси нефтетрейдера – "Новой нефтяной компании" (ННК), а также ООО "Глобалкастом-менеджмент", ООО "Логекс", ООО "Бремино групп" и ООО "Сохра", как компаний, близких к режиму Александра Лукашенко.

Санкции также введены в отношении госпредприятия "Белаэронавигация".