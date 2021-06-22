Препараты с двумя антителами эффективны против вариантов коронавируса

Препараты для лечения COVID-19, созданные на основе двух типов антител, показали эффективность против широкого спектра вариантов коронавируса в исследовании на животных - мышах и хомяках, сообщает Буквы.

Новые испытания показывают, что многие препараты, которые созданы на основе комбинации двух антител, эффективные против широкого спектра разновидностей коронавируса. Кроме того, комбинированные методы лечения, скорее всего, предотвращают устойчивость к лекарствам.

В ходе исследования на мышах и хомяках были протестированы все комбинированные препараты, а также лекарственные средства на основе одного антитела, уже разрешены к экстренному применения американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или оцениваемые на поздних стадиях клинических испытаний, против группы новых вариантов SARS-CoV-2.

Результаты исследования, опубликованные 21 июня в журнале Nature, свидетельствуют о том, что препараты для лечения COVID-19, которые состоят из двух антител, часто сохраняют свою эффективность против разновидностей вируса даже тогда, когда исследования in vitro показывают, что одно из двух антител частично или полностью утратило способность к нейтрализации разновидностей COVID-19.

"Мы знали, как эти антитела ведут in vitro, но мы не назначаем людям лекарства, основываясь только на данных клеточных культур. Когда мы провели исследования на животных, нас ждали некоторые сюрпризы. Определенные комбинации действовали лучше, чем мы предполагали, опираясь на данные in vitro. И не было обнаружено ни одной лекарственной устойчивости к комбинаций во всех различных вариантах.

Нам придется продолжать следить за эффективностью терапии антителами по мере появления новых вариантов, но, скорее всего, комбинированная терапия будет необходима для лечения инфекций, вызванных этим вирусом", - сказал профессор молекулярной микробиологии, патологии и иммунологии Майкл С. Даймонд.

Так называемые моноклональные антитела имитируют те, которые вырабатываются организмом для борьбы с вирусом, вызывающим COVID-19. Терапия антителами позволяет обойти более медленный и иногда менее эффективный процесс выработки организмом собственных антител. На момент начала этого исследования FDA разрешило использование двух комбинированных препаратов с двумя антителами и одного препарата с одним антителом для экстренного применения.

Управление по санитарному надзору отозвало разрешение на терапию одним антителом, бамланивимабом (bamlanivimab), в апреле на том основании, что он не был эффективен против вариантов, которые циркулировали тогда. В мае FDA разрешило применение одного антитела сотровимаб (sotrovimab) как терапии коронавируса.

В целом, исследователи оценили антитела, разрешены FDA и произведенные компаниями Eli Lilly, Regeneron и Vir Biotechnology / GlaxoSmithKline, а также антитела, которые находятся в стадии клинических испытаний, разрабатываемых AbbVie, Vir и AstraZeneca.

В панель были включены мутации, обнаруженные в трех из четырех вариантов, которые были названы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) "вариантами, которые вызывают беспокойство" - Альфа (впервые обнаружен в Великобритании), Бета (Южная Африка) и Гамма (Бразилия ), а также новый вариант из Индии - Дельта.

Они также протестовали варианты из Нью-Йорка и Калифорнии. Исследователи использовали смесь образцов вируса, первоначально полученных от людей инфицированных COVID-19 и лабораторных штаммов, генетически модифицированных с учетом ключевых мутаций.

Ученые проанализировали антитела у хомяков и двух линий мышей. Сначала они давали животным антитела - по одному или в тех же сочетаниях, в которых их дают для лечения пациентов, - за день до заражения одним из вариантов вируса. Исследователи следили за весом животных в течение шести дней, а затем измерили количество вируса в их носу, легких и других частях тела.

Хотя некоторые отдельные антитела проявляли сниженную способность нейтрализовать варианты вируса в чашке или не проявляли ее совсем, низкие дозы большинства комбинаций антител защищали от заболевания, вызванного многими вариантами. Исследователи провели секвенирование образцов вирусов, полученных от животных, и не обнаружили признаков устойчивости к лекарствам у вирусов, полученных от животных, которым давали комбинированные препараты.

"Двойная терапия, похоже, предотвращает появление устойчивых вирусов. Устойчивость возникала при некоторой монотерапии, но никогда при комбинированной терапии", - сказал соавтор исследования Жакки Бун.

Поскольку препараты на основе антител против COVID-19 в основном используются для лечения уже инфицированных людей, исследователи также оценили, насколько хорошо работают комбинации антител, если их вводить после заражения бета-вариантом.

Именно он был избран потому, что в лабораторных экспериментах было показано, что он чаще всего избегает нейтрализации и обладает наибольшей устойчивостью к вакцинам против COVID-19.

Коктейли антител, соответствующие препаратам AstraZeneca, Regeneron и Vir, были эффективны в снижении заболеваемости, вызванной вариантом Гамма; препарат от AbbVie защищал лишь частично, а препарат от Lilly вообще не показал эффективности.